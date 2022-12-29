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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о создании Национальной базы генетической информации

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о правовых основах функционирования государственной информационной системы "Национальная база генетической информации". Закон опубликован и вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В законе определяется цель создания системы - "обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обеспечения обмена содержащейся в ней информацией между федеральными государственными органами, государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления и обладателями генетических данных при их взаимодействии в рамках осуществления генно-инженерной деятельности".

Кроме того, уточняется понятие термина "генетическая информация - последовательность нуклеотидов в полимерах нуклеиновых кислот".

Вводится понятие "генетические данные - сведения о генетической информации различных биологических объектов, представленные в форме, пригодной для получения, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, распространения и уничтожения такой информации".

В соответствии с законом, права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе программы для электронных вычислительных машин и базы данных, возникшие в результате создания, модернизации и эксплуатации информационной системы, принадлежат государству.

Также закон устанавливает, что функции заказчика будет выполнять Минобрнауки, а оператора - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Владимир Путин Курчатовский институт Минобрнауки
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