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Минсельхоз предложил сделать Курчатовский институт головной организацией аграрной программы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает возложить на Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт" функции головной научной организации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП).

Об этом говорится в проекте указа президента, который подготовлен Минсельхозом и опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в указ президента от 21 июля 2016 года "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства". Также предлагается изменить составы совета и президиума совета по реализации ФНТП.

Реализация ФНТП началась в 2017 году. Первоначально она была рассчитана до 2025 года. В конце 2021 года по предложению президента ее продлили до 2030 года.

В декабре 2022 года между Минсельхозом и Курчатовским институтом было подписано соглашение о сотрудничестве в области научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства. Речь шла о планах совместной разработки и масштабирования технологий производства семян, пестицидов и агрохимикатов, племенной продукции, высококачественных кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для ветеринарного применения. Также стороны намерены развивать селекционные центры, создавать современные средствп диагностики и предотвращения распространения патогенов сельхозрастений.

Глава МИЦ Михаил Ковальчук, комментируя подписанное соглашение, говорил, что сейчас важно не просто развитие эффективного сельского хозяйства, но и достижение в этой сфере технологического суверенитета. По его словам, в Курчатовском институте сегодня сосредоточено более трети национального потенциала в области генетических технологий, что особенно актуально для развития отрасли.

Минсельхоз Курчатовский институт ФНТП Михаил Ковальчук
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