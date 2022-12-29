Подписан закон об оборотных штрафах для компаний за цензуру в интернете

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о внесении в КоАП оборотных штрафов для информационных интернет-ресурсов за цензуру. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Он, в частности, вносит изменения в статью 19.7.10-3 КоАП - неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России, предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий.

Закон вводит оборотный штраф за это нарушение: от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной компанией за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 4 млн рублей. Если правонарушитель в предшествующем календарном году не работал, то штраф рассчитывается за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года.

Ранее штраф за это нарушение составлял от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, за повторное нарушение, согласно принятому закону, штраф для компаний может составить от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, но не менее 8 млн рублей. Ранее штраф за это составлял 3 млн рублей.

Принятый закон также вводит штрафы за незаконную продажу sim-карт в размере: для граждан и должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юрлиц - 300-500 тысяч рублей.

Оказание оператором связи услуг корпоративным абонентам, сведения о которых не внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или при выявлении недостоверности этих сведений, будет наказываться штрафом для юрлиц - в размере 1-2 млн рублей, для должностных лиц - 100-200 тысяч рублей. Такой же штраф будет грозить при оказании услуг юрлицам и ИП в случае отсутствия в ЕСИА сведений, позволяющих идентифицировать таких абонентов и их пользовательское оборудование.

Несоблюдение оператором установленного порядка проверки достоверности сведений о своих пользователях (включая юрлиц и ИП) либо оказание услуг при неподтверждении достоверности сведений о пользователе влечет штраф для юрлиц в размере 300-500 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы грозят за непредоставление оператором в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах.