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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Госдума ввела оборотные штрафы для компаний за цензуру в интернете

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в КоАП, которые вводят для информационных интернет-ресурсов оборотные штрафы за цензуру. До сих пор эти штрафы были фиксированными: их максимальный размер составлял 3 млн рублей.

Принятый только что закон меняет статью 19.7.10-3 КоАП - "неисполнение владельцем информационного ресурса, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий".

До сих пор штрафы за это нарушение составляли от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Принятый депутатами закон вводит оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной компанией за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение. При этом штраф не может быть меньше 4 млн рублей. Если правонарушитель в предшествующем календарном году не работал, то штраф рассчитывается за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года.

Пока штраф в 3 млн рублей мог грозить компании за повторное нарушение. Принятый закон устанавливает, что в данном случае штраф может составить от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, но не менее 8 млн рублей.

До сих пор оборотные штрафы были возможны только за отказ удалять информацию, которую ранее признали запрещенной (ст. 13.41 КоАП), и только в случае повторного выявления нарушения.

Госдума
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