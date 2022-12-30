Минстрой РФ сообщил, что все жители Мариуполя переселены из подвалов в дома

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Всех жителей Мариуполя переселили в дома, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"В Мариуполе уже подключили на вчерашний день 1 018 домов. И они практически все были без стекол, без инженерии, т.е. все это было варварски разрушено. Сегодня в Мариуполе нет ни одного человека, который остался бы в подвале, так как переселены все", - сказал Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он добавил, что в Северодонецке также подключают дома к теплу, работают строители и аварийные бригады. По словам министра, все задачи будут решены, стоит только вопрос сроков.

"Мирная жизнь восстанавливается, и она в тех графиках, которые мы перед собой поставили (...), оно выполняется, и надо отметить 2022 год, что мы эту задачу с некоторым опережением выполнили. (...) Всего у нас поработало на восстановлении более 60 тыс. человек", - подчеркнул Файзуллин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что Мариуполь является самой концентрированной стройкой в стране.

"Только на восстановлении Мариуполя у нас занимаются 38 тыс. строителей, это самая большая стройка в стране, с самой большой концентрацией строителей", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что совокупная "строительная группировка" на новых территориях составляет около 50 тыс. человек.