Хуснуллин назвал Мариуполь самой концентрированной стройкой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мариуполь можно считать самой концентрированной с точки зрения количества строителей стройкой страны, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что восстановлением города занимаются 38 тысяч строителей. Всего на новых территориях "строительная группировка" составляет около 50 тысяч человек.

"На сегодняшнюю дату около 5 тысяч объектов на новых территориях либо построено, либо отремонтировано. Это много", - подчеркнул вице-премьер.