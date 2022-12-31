Путин записал новогоднее обращение в штабе ЮВО

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Новым годом из штаба Южного военного округа (ЮВО), который он посетил в субботу утром, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Обращение уже вышло в эфир в Петропавловске-Камчатском, где наступил Новый год.

"С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент России оттуда же (из штаба ЮВО - ИФ) поздравил россиян с новым годом, обратившись к ним с традиционным новогодним выступлением", - сказал он журналистам.

Его спросили, будет ли новогоднее поздравление, которое пойдет в эфир в Москве, отличаться от уже показанного на Камчатке.

"Оно будет идти до Москвы. Это и есть новогоднее поздравление президента России", - сказал Песков.

По его словам, в штабе ЮВО Путин пообщался с командованием, а также вручил боевые знамена новым воинским формированиям, в частности, Первому донецкому, Второму гвардейскому луганско-северодонецкому армейскому корпусу, а также Донецкому высшему общевойсковому училищу.

Ранее Песков говорил, что президент в новогоднюю ночь традиционно обратится к россиянам в привычной обстановке. Как правило, Путин обращается к согражданам на фоне Кремля.

"Нет, никаких изменений не планируется, - отвечал Песков на вопрос, будет ли в этом году изменен интерьер, в котором президент обратится к гражданам. - Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что президент традиционно в полночь обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым Годом".