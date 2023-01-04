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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

В Минобороны РФ заявили, что за трагедию в Макеевке привлекут к ответственности должностных лиц

Ростов-на-Дону. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что по итогам расследования трагедии в Макеевке привлекут к ответственности должностных лиц.

"По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал в Ростове-на-Дону в штабе специальной военной операции на Украине первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Севрюков.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем", - сообщил он.

Севрюков сказал, что работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. По его словам, очевидно, что ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали.

По словам Севрюкова, по последним данным, в результате украинского удара 1 января в районе Макеевки погибли 89 российских военнослужащих.

Россия Украина Минобороны
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