В Минобороны РФ заявили, что за трагедию в Макеевке привлекут к ответственности должностных лиц

Ростов-на-Дону. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что по итогам расследования трагедии в Макеевке привлекут к ответственности должностных лиц.

"По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", - сказал в Ростове-на-Дону в штабе специальной военной операции на Украине первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Сергей Севрюков.

"В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем", - сообщил он.

Севрюков сказал, что работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. По его словам, очевидно, что ВСУ нанесли удар по российским военным в Макеевке из-за массового использования мобильных телефонов, их запеленговали.

По словам Севрюкова, по последним данным, в результате украинского удара 1 января в районе Макеевки погибли 89 российских военнослужащих.