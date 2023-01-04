Минюст планирует приступить к внедрению системы пробации в первой половине 2023 года

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Минюст рассчитывает приступить к внедрению единой системы пробации (социальная адаптация осужденных) уже в первой половине этого года. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

"Рассчитываем, что в начале этого года законопроект (о создании единой системы пробации в РФ - ИФ) будет рассмотрен (Госдумой - ИФ) во втором и третьем чтениях, и надеемся на скорейшее его принятие. В этом случае мы рассматриваем 2023 - 2024 годы как время внедрения системы пробации", - сказал Вуколов.

Он напомнил, что разработанный ведомством законопроект был принят Госдумой в первом чтении 6 декабря 2022 года.

"Система пробации создается в нашей стране впервые. Она предполагает ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных, а также включает в себя меры поддержки граждан, как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения", - сказал Вуколов.

Он отметил, что "ключевым показателем эффективности работы новой системы станет снижение показателей рецидивной преступности".

"В корне будет изменен сам подход к осужденным и освободившимся. Если раньше основной акцент делался на надзоре, то сейчас при сохранении этого функционала усиливается значение адаптационных механизмов оказания помощи и поддержки", - сказал замминистра.

По его словам, специалисты, работающие в системе пробации, "должны сделать все, чтобы освободившийся из мест лишения свободы человек больше не оставался один на один с трудными жизненными обстоятельствами, смог наладить законопослушную жизнь, вернуть социальные навыки и получить работу".

"В этом поможет индивидуальная программа пробации, учитывающая особенности, обстоятельства и потребности граждан. Ее частью станет содействие в трудоустройстве, получении образования, государственной социальной, медицинской и другой помощи", - сказал Вуколов.

Предполагается, отметил он, что индивидуальная программа "включит в себя восстановление и формирование социально полезных связей, оказание психологической помощи, а также консультации по социальным и правовым вопросам".

"В первую очередь субъектами пробации станут региональные органы исполнительной власти, центры занятости, службы и учреждения социального и медицинского обслуживания регионов. Планируется, что организация мероприятий пробации будет возложена на уголовно-исполнительные инспекции территориальных органов ФСИН России", - сказал замглавы Минюста.

По его словам, уголовно-исполнительные инспекции будут взаимодействовать с субъектами пробации "и выполнять координирующую роль в организации предоставления заблаговременной помощи гражданам".

"В пробации также будут задействованы организации коммерческого и некоммерческого сектора, общественные наблюдательные комиссии, добровольцы и волонтеры. Такая конструкция совместной работы, на наш взгляд, будет способствовать наиболее эффективной адаптации граждан в обществе", - отметил Вуколов.