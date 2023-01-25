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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Законопроект об институте пробации принят в третьем чтении

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в правовую систему института пробации.

Закон предусматривает создание единой системы пробации - совокупности мер, применяемых в отношении осужденных лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В числе этих мер ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов этих людей.

Сейчас в таких регионах, как Башкирия, Архангельская, Кировская, Ленинградская, Омская и Тюменская области, приняты законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, а в Башкирии, Забайкальском, Красноярском краях, Воронежской, Ульяновской областях и в Петербурге созданы центры социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

ФСИН займется ведением единого реестра лиц, в отношении которых применяется пробация, и статистического учета в сфере пробации. Следить за соблюдением законов в сфере пробации будет прокуратура.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Госдума ФСИН прокуратура Башкирия
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