Минюст обнародовал проект закона о создании в РФ системы пробации

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект "О пробации в РФ" предусматривает ресоциализацию осужденных как в период отбывания наказания, так и после выхода на свободу.

Разработанный Минюстом документ размещен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект направлен на реализацию актуальных вопросов социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и предусматривает создание системы пробации, деятельность которой будет направлена на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных, как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения", - говорится в пояснительной записке.

В Минюсте отмечают, что в качестве мероприятий, направленных на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных, "законопроектом предусмотрено оказание психологической помощи, оказание содействия в получении документов, необходимых для реализации своих прав, трудоустройстве, получении социального обслуживания, а также оказание иной помощи лицам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ".

Законопроект предусматривает три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная, говорится в документе.

По замыслу ведомства, приговорная пробация заключает в себе меры, применяемые уголовно-исполнительными инспекциями при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Согласно законопроекту, пенитенциарная пробация вводится в учреждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и направлена на исправление осужденных, а также на их подготовку к освобождению.

Постпенитенциарная пробация направлена на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорится в документе.

Как сообщалось, в мае прошлого года кабинет министров обнародовал концепцию развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года, которая призвана снизить количество заключенных в исправительных колониях и сократить рецидивную преступность.

Авторы концепции отмечали, что "необходимо создание системы ресоциализации и социальной адаптации, предполагающей внедрение единых принципов и механизмов оказания всесторонней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, освободившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ведении социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учреждениях УИС".