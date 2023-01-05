Силы ПВО России в 2022 году обнаружили свыше 2 тысяч иностранных самолетов-разведчиков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в минувшем году зафиксировали более 2 тысяч самолетов-разведчиков и свыше десяти стратегических бомбардировщиков иностранных государств, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по ПВО в 2022 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них - более 600 тысяч иностранных самолетов, свыше 2 тысяч самолетов-разведчиков и более 10 боевых стратегических бомбардировщиков", - сказано в сообщении.

"При этом дежурные силы приводились в готовность 1 более 4 тысяч раз, что является наглядным показателем высокой напряженности боевого дежурства в радиотехнических войсках", - отмечено в сообщении.

По данным ведомства, "сегодня на вооружении радиотехнических войск (РТВ) состоят современные и перспективные радиолокационные средства "Небо-М", "Подлет", "Каста-ВМ", "Наблюдатель-ФСРиКВП", "Обновление" и комплексы средств автоматизации "Фундамент-М"".

Их комплексное применение "позволяет обнаруживать и сопровождать любые средства воздушно-космического нападения - от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов до гиперзвуковых ракет не только в воздухе, но и в космосе", отмечено в сообщении.

Эта техника эксплуатируется "с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции и в Сирийской Арабской Республике", информирует Минобороны.

РТВ - род войск в составе Воздушно-космических сил РФ. Выполняют задачи радиотехнического обеспечения для зенитных ракетных войск и авиации ПВО. Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей РТВ несут боевое дежурство по ПВО, выполняют задачи по охране госграницы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.