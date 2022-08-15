Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос

Из этой зоны его вытеснил истребитель МиГ-31бм

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу России в районе мыса Святой Нос, после чего был вытеснен российским истребителем, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, дежурные силы ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружили неизвестную воздушную цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - сообщили в ведомстве.

"Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", - сообщили российские военные.