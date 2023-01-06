В Кремле сомневаются, что отказавшийся от перемирия Подоляк, выражал точку зрения Зеленского

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Кремле сомневаются, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией рождественского перемирия, выражал позицию Владимира Зеленского, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины", - сказал Песков, комментируя, соответствующее высказываете Подоляка.

Ранее советник главы офиса украинского президента прокомментировал в социальной сети приказ Владимира Путина о прекращении огня в Рождество, потребовав от России покинуть территорию Украины.