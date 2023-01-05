Путин поручил Шойгу на время прекратить огонь по всей линии соприкосновения на Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - цитирует пресс-служба указания президента РФ Вооруженным Силам России.

Как говорится в указаниях Путина, "исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".

Ранее в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.