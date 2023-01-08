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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при разгоне в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.

"8 января, Boeing 737-800 рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы полосы. Никто из 183 пассажиров или членов экипажа не пострадал, сам самолет также не получил повреждений", - говорится в сообщении.

Пассажиры доставлены в аэровокзал. Борт эвакуируют с полосы на стоянку воздушных судов.

В связи с инцидентом аэропорт Большое Савино закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения ВПП.

В свою очередь Уральская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале сообщает, что инцидент произошел в 7:20 (5:20 мск). Воздушное судно повело в сторону при выводе двигателей на режим взлета.

"В результате произошедшего воздушное судно выкатилось передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на примыкающую к ней часть летного поля", - говорится в сообщении.

На борту находились 183 пассажира, из них семь детей, один из которых инвалид, и шесть членов экипажа.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Пермь Победа Большое Савино
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