Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Шесть авиарейсов на вылет и один на прилет задерживаются в аэропорту Перми, который временно закрыт из-за утреннего инцидента, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, следует из онлайн-табло международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

Так, на вылет из Перми задержаны два самолета до Сочи (с вылетами по расписанию в 7:10 и 9:00), а также самолеты до Минеральных Вод (7:25), Санкт-Петербурга (7:40) и Москвы (8:30).

На прилет задерживается один рейс из Москвы.

Также задержан авиарейс из Перми до Москвы с вылетом в 6:00. Самолет, выполняющий этот перелет, утром в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.

Как сообщалось, инцидент произошел при разгоне. Самолет не получил повреждений. Авиарейс выполняла авиакомпания "Победа".

На борту находилось 183 пассажира, из них семь детей, один из которых инвалид, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения полосы.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Пермь Большое Савино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте

Бытовой газ взорвался в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте

Что произошло за день: суббота, 7 января

Взрыв на газопроводе в ЛНР оставил без газа 11 тыс. абонентов

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что соблюдают режим прекращения огня, а Киев ведет обстрелы

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России
Пандемия коронавируса

В РФ не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "Кракен"

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели 3,3 тыс. человек

Что случилось этой ночью: суббота, 7 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });