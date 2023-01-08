Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Шесть авиарейсов на вылет и один на прилет задерживаются в аэропорту Перми, который временно закрыт из-за утреннего инцидента, когда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, следует из онлайн-табло международного аэропорта "Пермь" (Большое Савино).

Так, на вылет из Перми задержаны два самолета до Сочи (с вылетами по расписанию в 7:10 и 9:00), а также самолеты до Минеральных Вод (7:25), Санкт-Петербурга (7:40) и Москвы (8:30).

На прилет задерживается один рейс из Москвы.

Также задержан авиарейс из Перми до Москвы с вылетом в 6:00. Самолет, выполняющий этот перелет, утром в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перми.

Как сообщалось, инцидент произошел при разгоне. Самолет не получил повреждений. Авиарейс выполняла авиакомпания "Победа".

На борту находилось 183 пассажира, из них семь детей, один из которых инвалид, и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

Аэропорт закрыт для приема и отправления рейсов до момента освобождения полосы.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.