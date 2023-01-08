Эвакуированным из дома в Хасавюрте после взрыва газа предложили размещение в гостинице

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сроки восстановления многоквартирного дома в Хасавюрте, где произошел взрыв газа, будут определены после детального обследования специалистов, в том числе ресурсоснабжающих компаний, написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграмм-канале.

"Сегодня ночью в Хасавюрте произошел хлопок газа в подвальном помещении одноподъездного многоквартирного дома. Всем жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временное размещение в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь", - написал Меликов.

По его словам, благодаря оперативности спасателей обошлось без жертв, но есть пострадавшие, двое из которых госпитализированы в центральную больницу Хасавюрта в состоянии легкой степени тяжести.

Минздрав республики сообщает, что госпитализированные - беременная женщина и ребенок.

"Врачи Хасавюртовской ЦГБ с ночи спасают женщину на поздних сроках беременности и трехлетнего ребенка, пострадавших при хлопке газа. После экстренной госпитализации в Хасавюртовскую ЦГБ врачи делают все возможное для стабилизации их состояния, оказана необходимая помощь травматологом. У малыша черепно-мозговая травма, у будущей мамы - переломы лодыжек. Сейчас жизни беременной и ребенка ничего не угрожает, они продолжат получать лечение", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в стационаре имеется все необходимое для лечения пациентов, и вопрос находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что по данному факту начата проверка.

Как сообщалось ранее, пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавьюрте в ночь на 8 января. Двое из них госпитализированы, еще троим оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего, по данным МЧС, было эвакуировано из дома 10 человек.