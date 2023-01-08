Бытовой газ взорвался в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Взрыв газа прогремел в жилом доме в дагестанском Хасавюрте, есть разрушения, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Взрыв газовоздушной смеси прогремел в жилой шестиэтажке на улице Датуева. Повреждены несколько квартир", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным есть пострадавшие.
"Жертв удалость избежать. Пострадали жильцы квартиры на первом этаже, где располагался эпицентр взрыва", - уточнил источник "Интерфакса".
Из здания эвакуированы 19 человек.
На месте взрыва начался небольшой пожар, его удалось быстро потушить.