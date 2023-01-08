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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Бытовой газ взорвался в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Взрыв газа прогремел в жилом доме в дагестанском Хасавюрте, есть разрушения, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Взрыв газовоздушной смеси прогремел в жилой шестиэтажке на улице Датуева. Повреждены несколько квартир", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным есть пострадавшие.

"Жертв удалость избежать. Пострадали жильцы квартиры на первом этаже, где располагался эпицентр взрыва", - уточнил источник "Интерфакса".

Из здания эвакуированы 19 человек.

На месте взрыва начался небольшой пожар, его удалось быстро потушить.

Дагестан Хасавюрт
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