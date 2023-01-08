Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Врачи оказывают помощь двум из пяти госпитализированных после взрыва газа в дагестанском Хасавюрте, сообщает пресс-служба мэрии.

"По предварительным данным, после взрыва газа в шестиэтажном доме по улице Датуева в городе Хасавюрте пострадали пять человек. Двое госпитализированы, троим оказана медицинская помощь амбулаторно", - говорится в сообщении.

В свою очередь в ГУ МЧС России по республике уточнили, что после взрыва газа произошел пожар на площади 15 кв. м.

"По уточненной информации хлопок произошел в пристроенном к шестиэтажному одноподъездному дому (новостройка) строении. Эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, примерно в 3:20 пожар полностью ликвидирован.

Ранее в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что взрыв газовоздушной смеси прогремел в жилой шестиэтажке на улице Датуева в Хасавюрте. Были повреждены несколько квартир. Пострадали жильцы квартиры на первом этаже.