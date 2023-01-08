Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) возобновил обслуживание авиарейсов, приостановленное утром в воскресенье из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Пермь" возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет из Перми задерживаются три рейса - до Москвы, Сочи и Минеральных Вод. На прилет задерживается один рейс из Москвы.

Как сообщалось, утром в воскресенье самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Перми в Москву, при разгоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет не получил повреждений, пострадавших нет. На борту находилось 183 пассажира.

Аэропорт временно закрывался для приема и отправления рейсов до момента освобождения полосы. В связи с этим были задержаны шесть авиарейсов на вылет и один на прилет.