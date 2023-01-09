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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве

Сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин объявлен в розыск по делу о мошенничестве
Сотрудник полиции. Архивное фото.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск сына основателя компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина - предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом).

Соответствующая карточка с данными Зимина появилась в базе розыска министерства без уточнения статьи УК, на основании которой ведется розыск.

При этом, по информации Тверского суда Москвы, 11 января будет рассмотрено ходатайство о заочном аресте Зимина по обвинению в мошенничестве. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Зимин - предприниматель, сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Как отмечается на сайте The Zimin Foundation, благотворительного фонда Зимина-старшего, Дмитрий Зимин "активно вовлечен в благотворительную деятельность семьи".

Зимин-старший скончался в декабре 2021 года в Швейцарии.

МВД РФ Борис Зимин
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