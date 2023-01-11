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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал сына основателя компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина - предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом).

"Суд постановил: избрать в отношении Зимина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Зимина на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - огласил решение судья Алексей Криворучко.

Зимину в России заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В деле, фигурантом которого стал Зимин, идет речь о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

В качестве обвиняемых, согласно информации СМИ, по делу также проходят инвестиционный директор фонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов, гендиректор компании Singular СIS Ральф Новак и соучредитель швейцарской инвестиционной компании Bryanston Group Фабиан Кройхер. Первые двое находятся в России под стражей, последний - арестован заочно.

Согласно судебным материалам, сумму нанесенного ему ущерба потерпевший по делу - соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка - оценил в 4 млрд руб.

Зимин - предприниматель, сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина. Как отмечается на сайте The Zimin Foundation, благотворительного фонда Зимина-старшего, Дмитрий Зимин "активно вовлечен в благотворительную деятельность семьи".

Зимин-старший скончался в декабре 2021 года в Швейцарии.

Борис Зимин Москва Басманный суд
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