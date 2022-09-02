Минюст РФ признал иноагентом Андрея Макаревича

Статус иноагента также присвоили журналисту Дмитрию Гордону и актеру Михаилу Шацу

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Минюст РФ включил в реестр физических лиц-иностранных агентов шесть человек, в том числе музыканта Андрея Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона и его российскую коллегу Катерину Гордееву, а также соратника Алексея Навального Ивана Жданова.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

По данным министерства, указанные лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Кроме этого, иноагентами признаны политолог Федор Крашенинников и сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Борис Зимин.

Также стало известно, что Минюст обновил реестр СМИ-иностранных агентов, внеся туда артиста Михаила Шаца и бывшего столичного муниципального депутата Юлию Галямину.

Список СМИ-иноагентов также пополнили редактор "Новой газеты" Кирилл Мартынов, журналисты Сергей Лойко и Кирилл Федоров, политолог и публицист Сергей Медведев, а также ООО "Новости".

Как следует из данных "СПАРК-Интерфакс", ООО "Новости" - юридическое лицо красноярской телекомпании ТВК, позиционирующей себя, согласно информации на ее сайте, как "одна из немногих независимых региональных телекомпаний, оставшихся в России".