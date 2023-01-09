Аномальное похолодание придет в Поволжье и на юг западной Сибири

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аномально холодная погода придет в Приволжский федеральный округ и на юг западной Сибири, там прогнозируются морозы до -40 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе аномальная холодная погода. В Татарстане температура в ближайшую ночь будет достигать до -41 градуса. В Оренбургской области до -42 градусов. На остальной территории от -40 до -33. Очень холодная погода", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что очень резко изменится погода и на юге западной Сибири, на самой густонаселенной территории Азиатской части страны - Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае.

"Там еще вчера оттепельная погода была. Смещение антициклона приведет к тому, что резко похолодает. И, если сегодня в связи с перемещением в Кемеровской области, в Алтайском крае, осадки в мокрого снега, дождя, и даже снега, гололед, и ветер до 27 м/с, то уже в дальнейшем, 10-11 января, понижение температуры. В Омской области, Томской и на юге Красноярского края понижение температуры до минус 40 - минус 35 градусов", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что все осадки, которые выпадают, заледенеют, и будет очень сильная гололедица.