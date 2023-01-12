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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

"Газпром" пообещал россиянам бесперебойную поставку газа в наступившие морозы

Компания готова к пикам потребления

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские потребители получают газ в полном объеме, "Газпром" готов к росту потребления газа, сообщил журналистам гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

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"У нас действительно были на днях пиковые потребления газа, когда вы видели, что было холодно по всей стране. Но мы готовы к этим пиковым отборам, внутренний рынок газа надежно защищен. Внутренний рынок газа в приоритете для "Газпрома", потребители в РФ будут, безусловно, обеспечены газом в полном объеме. И подземные хранилища газа, и объемы суточной добычи позволяют уверенно говорить, что мы обеспечены газом", - сказал он.

По его словам, в 2022 году газопотребление в стране показало рост - как в плане газоемких отраслей вроде агрохимии, электро- и теплоэнергетики, так и среди населения. Планируется, что данная тенденция сохранится и в 2023 году, особенно с учетом реализации программы газификации регионов России.

Группа "Газпром межрегионгаз" 8 января 2023 года зафиксировала максимальный за три года суточный отбор газа российскими потребителями - 1,74 млрд кубометров. С начала января в большинстве регионов наблюдается значительное снижение температуры, средний показатель с 6 по 8 января составил минус 17,3 градусов Цельсия, отмечала дочерняя компания "Газпрома".

Газпром Газпром межрегионгаз Сергей Густов
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