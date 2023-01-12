"Газпром" пообещал россиянам бесперебойную поставку газа в наступившие морозы

Компания готова к пикам потребления

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские потребители получают газ в полном объеме, "Газпром" готов к росту потребления газа, сообщил журналистам гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"У нас действительно были на днях пиковые потребления газа, когда вы видели, что было холодно по всей стране. Но мы готовы к этим пиковым отборам, внутренний рынок газа надежно защищен. Внутренний рынок газа в приоритете для "Газпрома", потребители в РФ будут, безусловно, обеспечены газом в полном объеме. И подземные хранилища газа, и объемы суточной добычи позволяют уверенно говорить, что мы обеспечены газом", - сказал он.

По его словам, в 2022 году газопотребление в стране показало рост - как в плане газоемких отраслей вроде агрохимии, электро- и теплоэнергетики, так и среди населения. Планируется, что данная тенденция сохранится и в 2023 году, особенно с учетом реализации программы газификации регионов России.

Группа "Газпром межрегионгаз" 8 января 2023 года зафиксировала максимальный за три года суточный отбор газа российскими потребителями - 1,74 млрд кубометров. С начала января в большинстве регионов наблюдается значительное снижение температуры, средний показатель с 6 по 8 января составил минус 17,3 градусов Цельсия, отмечала дочерняя компания "Газпрома".