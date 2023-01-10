Один из пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое - в тяжелом, четверо - в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Из Нарьян-Мара в посёлок Каратайка вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета в Заполярном районе Ненецкого АО. Десять пострадавших в настоящее время находятся в амбулатории поселка Каратайка, среди них двое детей", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

По оперативным данным, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, еще трое, в том числе двое детей, - легкой степени тяжести, сообщили в министерстве.

По прибытии бригады медиков на место будет приниматься решение об эвакуации пострадавших в окружную больницу Нарьян-Мара. При необходимости, будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, сообщили в пресс-службе.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф. Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, говорится в сообщении.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в понедельник около 15 часов недалеко от поселка Каратайка. На борту находились 12 человек.

Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.