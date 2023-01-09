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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Число пострадавших при жесткой посадке Ан-2 в НАО увеличилось до 10

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В результате жесткой посадки Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО) 10 человек пострадали, еще двое погибли, сообщил глава округа Юрий Бездудный.

"К сожалению, подтвердилась информация о гибели пилота самолета и одного пассажира. Всех пострадавших (девять пассажиров и пилот) доставили в амбулаторию поселка Каратайка. Им оказывается медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

С родными пассажиров работает психолог МЧС. В аэропорту Нарьян-Мара в режиме готовности к вылету находятся два вертолёта Ми-8 с медиками и спасателями. Они вылетят сразу же, как только позволят метеоусловия, добавил Бездудный.

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В понедельник около 15 часов Ан-2 с 12 пассажирами, следовавший по маршруту Нарьян-Мар - Каратайка - Варандей - Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за обледенения самолета. Воздушное судно было рейсовым и эксплуатировалось АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

НАО Ан-2
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