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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Подгородное в ДНР

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о взятии под контроль населенного пункта Подгородное в ДНР.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также сообщил в среду, что на красно-лиманском направлении огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское (ДНР), Червоная Диброва, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР).

"Кроме того, в районах населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - заявил Конашенков. По его данным, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На южно-донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сообщил представитель Минобороны.

Конашенков также заявил, что на купянском направлении в результате ударов артиллерии и армейской авиации по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области, а также Новоселовское (ЛНР) потери армии Украины составили свыше 30 военнослужащих и два автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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