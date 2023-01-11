Что произошло за день: среда, 11 января

Новый командующий группировкой войск в зоне СВО, блокированный Соледар и массовые задержки авиарейсов в США

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения СВО. Его заместителями стали главком ВКС Сергей Суровикин, главком Сухопутными войсками Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ Алексей Ким.

- Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля без экипажа. "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят в беспилотном режиме. Исследования подтвердили, что повреждение нанес спорадический метеорит. В "Роскосмосе" заявили, что миссия экипажа корабля "Союз МС-22" будет продлена, вероятно, на несколько месяцев. Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле.

- В Минобороны РФ заявили, что российские подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга.

- ЦБ с 13 января начнет операции с юанем на Мосбирже в рамках "перезапуска" бюджетного правила. В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

- Путин потребовал от Мантурова обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями на 2023 год. Глава Минпромторга РФ в ходе совещания заявил, что "все сверстано" и работа будет завершена в течение квартала, но президент РФ подчеркнул, что все должно быть готово в течение месяца.

- Росздравнадзор сообщил о возможной задержке поставки ряда лекарств аптекам из-за спроса. В Минздраве назвали перебои кратковременными и сообщили, что в целом ситуация с производством и поставками стабильная.

- В США произошли массовые задержки рейсов из-за технического сбоя, вылет всех внутренних рейсов был приостановлен на несколько часов. Проблемы возникли с программой NОТАМ, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации регулятора. Позднее в среду стало известно о постепенном восстановлении авиасообщения.

- Басманный суд Москвы заочно арестовал сына предпринимателя и филантропа Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом). В России ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы. В деле идет речь о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон" и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.