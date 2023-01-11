Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Лекарства на 7,5 млрд руб. поставлены для пациентов на новых территориях РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лекарственные препараты на 7,5 млрд рублей были поставлены для пациентов в новых регионах России, в том числе для лечения ВИЧ и туберкулеза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как заявил Мурашко в среду на совещании президента РФ с членами правительства, последние поставки были завершены в декабре прошлого года.

По его словам, свыше 450 специалистов, врачей работают в настоящее время на профилактических осмотрах детей на новых территориях. Осмотрено более 110 тыс. детей. До конца учебного года планируется завершить эту работу.

По результатам профилактических осмотров детей на новых территориях более 50% диагнозов - это впервые установленные. Из этих детей 17 тыс. взяты на диспансерное наблюдение. Почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары; в настоящее время проведено более 1,5 тыс. хирургических вмешательств, в том числе организованы телемедицинские консультации. Вовлечены крупные региональные и федеральные клиники. 20 детей уже планово госпитализированы и получили медицинскую помощь.

Также, по словам Мурашко, фонд "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи в новых регионах страны и в настоящее время уже девять детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения.

Кроме того, на 172 объектах на новых территориях идут работы по восстановлению медицинской инфраструктуры. Восстановлены и эксплуатируются 78 объектов. Минздрав и Минпромторг России поставили 386 автомобилей скорой медицинской помощи, это практически 50% обновленного парка машин скорой. Также поставлены мобильные передвижные медицинские комплексы, которые обеспечивают медпомощь на сельских территориях.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Банк России выдаст лицензию новому банку "Точка"

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

Курс рубля резко усилил рост на сообщениях Минфина и ЦБ о продаже валюты

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

В Минздраве назвали кратковременными перебои с лекарствами в аптеках

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае

Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничения из-за волны COVID-19 в Китае
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });