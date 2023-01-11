Лекарства на 7,5 млрд руб. поставлены для пациентов на новых территориях РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лекарственные препараты на 7,5 млрд рублей были поставлены для пациентов в новых регионах России, в том числе для лечения ВИЧ и туберкулеза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как заявил Мурашко в среду на совещании президента РФ с членами правительства, последние поставки были завершены в декабре прошлого года.

По его словам, свыше 450 специалистов, врачей работают в настоящее время на профилактических осмотрах детей на новых территориях. Осмотрено более 110 тыс. детей. До конца учебного года планируется завершить эту работу.

По результатам профилактических осмотров детей на новых территориях более 50% диагнозов - это впервые установленные. Из этих детей 17 тыс. взяты на диспансерное наблюдение. Почти 3 800 детей направлены на плановое лечение в стационары; в настоящее время проведено более 1,5 тыс. хирургических вмешательств, в том числе организованы телемедицинские консультации. Вовлечены крупные региональные и федеральные клиники. 20 детей уже планово госпитализированы и получили медицинскую помощь.

Также, по словам Мурашко, фонд "Круг добра" активно включился в оказание медицинской помощи в новых регионах страны и в настоящее время уже девять детей получили дорогостоящие лекарственные препараты для лечения.

Кроме того, на 172 объектах на новых территориях идут работы по восстановлению медицинской инфраструктуры. Восстановлены и эксплуатируются 78 объектов. Минздрав и Минпромторг России поставили 386 автомобилей скорой медицинской помощи, это практически 50% обновленного парка машин скорой. Также поставлены мобильные передвижные медицинские комплексы, которые обеспечивают медпомощь на сельских территориях.