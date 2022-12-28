Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года безработица в России обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), опустившись до 3,7% после зафиксированных в октябре 3,9%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Предыдущим минимум в 3,8% был достигнут в августе 2022 года, после этого в сентябре безработица поднялась до 3,9% и удерживалась на таком уровне в течение двух месяцев.

Ранее безработица на уровне 3,9% наблюдалась с мая по июль, до этого в апреле она составляла 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

Общая численность безработных в России в ноябре 2022 года составила 2 млн 745 тыс. человек, что на 152 тыс. ниже показателя октября 2022 года.