Росздравнадзор заявил о достаточном количестве ибупрофена для детей в форме суспензии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России достаточно лекарственных препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии; остатки препарата обеспечивают более чем полугодовую потребность, сообщили в Росздравнадзоре.

"На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь. По данным Росздравнадзора, общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 млн упаковок", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время остатки препарата обеспечивает более чем полугодовую потребность. Производство и поставки продолжаются.

В свою очередь врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Галицкая сообщила, что препараты ибупрофена для малышей есть не только в виде суппозиториев (свечей), но и в виде суспензии или сиропа. Также есть в наличии препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток, которые можно принимать детям с двух лет.

"Ибупрофен является одним из двух препаратов, разрешенных в детском возрасте до 12 лет как жаропонижающие и болеутоляющие средства. Вторым таким препаратом является парацетамол. При этом, на рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается", - сказала Галицкая журналистам.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), входящий в перечень жизненно важных лекарств.