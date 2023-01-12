Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 150 тысяч упаковок с международным непатентованным наименованием (МНН) ибупрофен для детей в форме суспензии находится в аптеках Москвы, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"По данным системы маркировки движения лекарственных препаратов, на сегодняшний день в аптечных организациях Москвы имеются в наличии детские лекарственные препараты в форме суспензии для приема внутрь: более 151 тыс. упаковок с МНН Ибупрофен и более 61 тыс. упаковок с МНН Парацетамол", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора в четверг.

Отмечается, что всего в гражданский оборот на территории РФ в прошлом году было введено более 7,7 млн упаковок жаропонижающих свечей для детей с парацетамолом различных дозировок, а за первый рабочий день 2023 года – еще более 45 тыс. упаковок.

"Необходимо отметить, что жаропонижающие свечи с ибупрофеном, при необходимости, могут быть изготовлены в назначенной врачом дозировке, в том числе детской, в производственных аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы, изготавливающих лекарственные препараты индивидуально, в том числе по льготным рецептам", - добавили в ведомстве.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в РФ достаточно лекарственных препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии; остатки препарата обеспечивает более чем полугодовую потребность.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что из московских аптек пропал детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), входящий в перечень жизненно важных лекарств.