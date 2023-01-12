Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов, сообщили в четверг в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что в российский "стоп-лист" внесены 36 британцев.

Как заявили на Смоленской площади, такое решение было принято "в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене".

Великобритания МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Журналист Аркадий Бабченко объявлен в розыск

Пандемия коронавируса

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен"

Что произошло за день: среда, 11 января

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле

Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле
Военная операция на Украине

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Глава Генштаба ВС РФ назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

В Госдуму внесли новую редакцию закона о занятости населения

Петербургский суд на 70 тыс. руб. оштрафовал рэпера Оксимирона за призывы к сепаратизму

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями

Путин потребовал от Мантурова за месяц обеспечить заключение контрактов с авиапроизводителями
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });