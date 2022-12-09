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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Великобритания добавила в санкционный список пятерых россиян

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Лондон внес в санкционный список пять представителей силовых структур из РФ, сообщается в пятницу на сайте британского правительства.

Под санкции попали Валентин Опарин, Андрей Тишенин, Артур Шамбазов, Олег Ткаченко и Рамиль Ибатуллин. Все они связаны с различными силовыми структурами, говорится в сообщении на сайте.

Это означает, что в случае обнаружения их активов в Великобритании, они будут заморожены. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в страну.

Великобритания
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