Великобритания добавила в санкционный список пятерых россиян

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Лондон внес в санкционный список пять представителей силовых структур из РФ, сообщается в пятницу на сайте британского правительства.

Под санкции попали Валентин Опарин, Андрей Тишенин, Артур Шамбазов, Олег Ткаченко и Рамиль Ибатуллин. Все они связаны с различными силовыми структурами, говорится в сообщении на сайте.

Это означает, что в случае обнаружения их активов в Великобритании, они будут заморожены. Фигурантам санкционного списка запрещен въезд в страну.