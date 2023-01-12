На Ямале запустили производство пармезана и камамбера

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Муниципальное унитарное предприятие "Сельскохозяйственный комплекс "Ноябрьский" (Ямало-Ненецкий автономный округ) начало выпускать новые сорта сыра - пармезан и камамбер, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности директора сельхозкомплекса Андрей Тякотев.

"Мы делали первые пробные партии, смотрели, как отреагирует население на эти виды сыров. Сыр понравился, и сейчас мы запустили его в производство", - сказал он.

Сейчас, по его словам, дозревают четыре головки пармезана, вес каждой составляет около 3-4 кг. На днях начнется его фасовка и реализация, также будут заложены новые партии. Местный пармезан похож на оригинальный и по вкусу, и по структуре, добавил Тякоотев.

Также запущено производство камамбера, в месяц планируется реализовывать 20-30 головок этого вида сыра.

Всего же сельскохозяйственный комплекс выпускает 23 сорта сыра. Вся продукция реализуется в пределах города Ноябрьска. В 2022 году было произведено 3 тонны сыра, в текущем году предполагается, как минимум, сохранить объем производства.

Сельскохозяйственный комплекс получает молоко от собственного стада, всего содержит 407 коров, из них 200 дойных.

"Площади фермы не позволяют держать больше коров, нужна глобальная перестройка. Но, даже сделав ее, мы упираемся в возможность выпаса, это очень важно, влияет на качество продукта. Коровы должны в летний период питаться свежей травой. Рядом с нашей фермой есть три площадки летнего выпаса, а так кругом сосняк и мох, коровы, в отличие от оленей, его не едят", - сказал Тякотев.

По данным ЕГРЮЛ, "Ноябрьский" зарегистрирован в 2003 году, принадлежит департаменту имущественных отношений городской администрации. По информации на сайте предприятия, помимо сыра оно производит молоко, кисломолочную продукцию, мясо, овощи закрытого грунта (томаты, огурцы, зелень).