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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

ЯНАО сократит за 5 лет число одомашненных оленей на 16% для снижения эконагрузки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассчитывают, что за 5 лет поголовье одомашненных северных оленей сократится в регионе с нынешних 620 тысяч голов до 520 тысяч голов, что поможет решить проблему перевыпаса этих животных.

Об этом "Интерфаксу" сообщил замдиректора департамента агропромышленного комплекса региона Александр Земских.

"Мы планируем, что в ближайшие пять лет дойдем до этого значения (520 тысяч голов - ИФ). Сейчас поголовье 620 тысяч голов, буквально два года назад поголовье было порядка 750 тысяч голов", - сказал Земских.

Таким образом, поголовье оленей за пять лет может сократиться на 16%.

По словам Земских, такое сокращение необходимо, поскольку ягель, которым питаются олени в тундре, - это ограниченный ресурс.

"Мы приходим к нормативному содержанию оленей в тундре для того, чтобы обеспечить стабильность отрасли. Есть примеры в истории: та же самая Аляска в 1970-х годах при поголовье 600 тысяч голов за три года ушла на 60 тысяч. Это как раз вопрос перевыпаса, бескормицы и так далее. Поэтому мы, глядя в историю, не хотим совершать (такую же ошибку - ИФ)", - отметил замдиректора департамента.

Земских добавил, что несколько лет назад были изменены подходы к господдержке оленеводов: при сдаче животных на убойные комплексы закупочная цена за счет субсидирования составляет не менее 450 рублей за 1 кг мяса, тогда как его цена в рознице составляет 310-320 рублей. Таким образом стимулируется мясное производство, а не пантовое, предполагающее рост поголовья оленей.

На Ямале выпасается самое большое среди регионов России поголовье одомашненных северных оленей.

Аляска ЯНАО Ямал Александр Земских
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