В Саратовской области уничтожили 41,4 тонны миндаля из США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Саратовской области уничтожили партию из 41,4 тонны миндаля из США, попавшего в Россию вопреки продэмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Две фуры с миндалем 28 декабря задержали сотрудники Саратовской таможни и пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям при проведении пограничного фитосанитарного контроля на российско-казахстанской границе. Груз общим весом 41,4 тонны перевозился в двух фурах. Миндаль везли из Казахстана в Москву.

"При проверке маркировки на упаковке продукции государственный инспектор управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям установил, что товар из США", - говорится в сообщении.

Миндаль решили уничтожить и измельчили в производственном шредере для переработки отходов. Это было сделано по установленным правилам под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора в присутствии представителя владельца груза, представителя транспортной прокуратуры, а также двух незаинтересованных независимых лиц, засвидетельствовавших соблюдение требований закона. Произведена видеофиксация процесса, поясняет Россельхознадзор.

Продовольственное эмбарго действует в России с августа 2014 года. Конфискованную контрабанду уничтожают в соответствии с указом президента от 29 июля 2015 года.