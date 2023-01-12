Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

В Саратовской области уничтожили 41,4 тонны миндаля из США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Саратовской области уничтожили партию из 41,4 тонны миндаля из США, попавшего в Россию вопреки продэмбарго, сообщил Россельхознадзор.

Две фуры с миндалем 28 декабря задержали сотрудники Саратовской таможни и пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям при проведении пограничного фитосанитарного контроля на российско-казахстанской границе. Груз общим весом 41,4 тонны перевозился в двух фурах. Миндаль везли из Казахстана в Москву.

"При проверке маркировки на упаковке продукции государственный инспектор управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям установил, что товар из США", - говорится в сообщении.

Миндаль решили уничтожить и измельчили в производственном шредере для переработки отходов. Это было сделано по установленным правилам под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора в присутствии представителя владельца груза, представителя транспортной прокуратуры, а также двух незаинтересованных независимых лиц, засвидетельствовавших соблюдение требований закона. Произведена видеофиксация процесса, поясняет Россельхознадзор.

Продовольственное эмбарго действует в России с августа 2014 года. Конфискованную контрабанду уничтожают в соответствии с указом президента от 29 июля 2015 года.

США Саратовская область ФСБ Россельхознадзор Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 января

Суд в Петербурге отпустил из СИЗО совладельца "Рив Гош" Мейера

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей

Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия "недружественных" совладельцев

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

Российский фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту прошел Ла-Манш

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о причинах повышения призывного возраста
Военная операция на Украине

Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются на повестке дня

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в субботу на полдня из-за ремонта

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании

Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });