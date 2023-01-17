"1С" подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компания "1С" изучает ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса "1С:Урок", причина попадания этой информации в открытый доступ устранена, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Алексей Харитонов.

Во вторник в телеграм-канале "Утечки информации", который ведёт основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщили, что в открытый доступ был выложен файл с таблицей зарегистрированных пользователей из базы данных предположительно портала "1С:Урок" (urok.1c.ru), в котором содержатся почти 190 тыс. строк с ФИО, телефонами (7,5 тыс. уникальных номеров), адресами электронной почты (185 тыс. уникальных адресов) и др.

По словам Харитонова, в 1С "изучают ситуацию".

"По результатам предварительного анализа, утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов", - сказал Харитонов.

Он подчеркнул, что "пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали".

"Причины утечки на данный момент устранены. Мы приносим искренние извинения всем пользователям сайта urok.1c.ru", - сказал представитель 1С.

"Информацию в соответствующие органы подаем в установленные сроки", - сказал Харитонов, отвечая на вопрос, уведомила ли "1С" об инциденте Роскомнадзор, как того требует закон.

Сервис "1С:Урок" предназначен для использования электронных образовательных ресурсов учителями при подготовке к урокам и проведении занятий с учащимися начальной и средней школы, а также для самостоятельного освоения предложенного материала школьниками дома, говорится на сайте сервиса.