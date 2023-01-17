Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"1С" подтвердила утечку данных пользователей своего образовательного сервиса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Компания "1С" изучает ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса "1С:Урок", причина попадания этой информации в открытый доступ устранена, сообщил "Интерфаксу" представитель компании Алексей Харитонов.

Во вторник в телеграм-канале "Утечки информации", который ведёт основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщили, что в открытый доступ был выложен файл с таблицей зарегистрированных пользователей из базы данных предположительно портала "1С:Урок" (urok.1c.ru), в котором содержатся почти 190 тыс. строк с ФИО, телефонами (7,5 тыс. уникальных номеров), адресами электронной почты (185 тыс. уникальных адресов) и др.

В РоссииПопавшие в сеть данные пользователей Mail.ru утекли год назад с другого сервисаЧитать подробнее

По словам Харитонова, в 1С "изучают ситуацию".

"По результатам предварительного анализа, утечка данных с сайта urok.1c.ru имела место. В открытом доступе опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные адреса электронной почты и небольшое количество неверифицированных телефонов", - сказал Харитонов.

Он подчеркнул, что "пароли и другая более критичная информация в открытый доступ не попали".

"Причины утечки на данный момент устранены. Мы приносим искренние извинения всем пользователям сайта urok.1c.ru", - сказал представитель 1С.

В РоссииПутин поручил рассмотреть вопрос об оборотных штрафах за утечку персональных данныхЧитать подробнее

"Информацию в соответствующие органы подаем в установленные сроки", - сказал Харитонов, отвечая на вопрос, уведомила ли "1С" об инциденте Роскомнадзор, как того требует закон.

Сервис "1С:Урок" предназначен для использования электронных образовательных ресурсов учителями при подготовке к урокам и проведении занятий с учащимися начальной и средней школы, а также для самостоятельного освоения предложенного материала школьниками дома, говорится на сайте сервиса.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

Цены на дома в Великобритании могут упасть на 10% в 2023 году

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

Государство может передать "Роскосмосу" контроль над оператором "ЭРА-ГЛОНАСС"

ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. по делу о злоупотреблении на рынке приложений

Более половины богатств на планете принадлежит 81 миллиардеру

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях

ЦБ РФ с 19 января запускает "валютный своп" в юанях

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста

Путин заявил, что газодобытчики РФ получили хорошую прибыль в 2022 году

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });