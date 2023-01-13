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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Необходимо создавать условия для возвращения российских граждан, уехавших из страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться", - сказал Песков в интервью изданию Life в пятницу.

"Они все наши граждане, все в равной степени, и у всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, это наши граждане, за которых нам надо бороться", - отметил пресс-секретарь президента.

Пескова попросили прокомментировать предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество у граждан РФ, выехавших за границу и отметившихся оскорбительными заявлениями в адрес России и военнослужащих.

"Здесь нужно четко квалифицировать. Это же связано, наверное, с неким нарушением закона. Сначала надо разработать определение, что считается преступлением", - сказал представитель Кремля.

"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры всё-таки", - добавил он.

Дмитрий Песков
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