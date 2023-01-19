В Думе предложили направить имущество уехавших из РФ на решение жилищного вопроса сирот

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова предложила направить на помощь детям-сиротам имущество покинувших Россию граждан и собственников из недружественных стран.

"Есть те люди, которые уехали из страны. Есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран, которые публично зафиксированы. Может быть, в поиске средств для детей-сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении", - сказала Кузнецова в ходе совещания в Кемерове.

Кузнецова добавила, что помимо решения жилищного вопроса, необходимо проработать и механизмы постинтернатного сопровождения сирот.