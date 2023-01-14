Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский "стоп-лист"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало несколько фамилий из списка 36 британских подданных, в отношении которых в четверг, 12 января, Москва ввела персональные санкции.

В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности, говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ответ на вопрос СМИ.

Она отметила, что Москва не видит целесообразности публиковать полный список новых фигурантов решения, "тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь".

12 января в МИД РФ сообщили, что Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов.