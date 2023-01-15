Ликвидирован пожар на рынке в Самарской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар на рынке в Самарской области ликвидировали, сообщает региональное Главное управление МЧС в воскресенье.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 15:25 на площади 1 500 кв.м.

Пожар произошел городе Кинель Самарской области в ночь на воскресенье. Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.

На ликвидации пожара работали 118 человек и 46 единиц техники.

По факту гибели мужчины в следственном управлении СК РФ по Самарской области организована доследственная проверка. Также организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.