Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Турпоток в Петербург в 2022 году достигнет 77% доковидных показателей

Доля иностранцев в нем составит 4,2%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Турпоток в Петербург в 2022 году прогнозируется на уровне 8,08 млн человек, говорится в аналитическом отчете "Турбарометр Санкт-Петербурга 2022".

"Турпоток вырастет примерно на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, прежде всего это произойдет за счет внутренних и семейных туристов", - заявила, представляя отчет, член экспертного совета Российского союза туриндустрии Юлия Кислова.

В результате, по прогнозу, по итогам года допандемийные показатели 2019 года по количеству гостей города будут достигнуты на 77%. Ожидается, что доля российских путешественников составит 95,8%, или 7,74 млн человек, иностранных туристов - 4,2%, или 340 тысяч человек.

Аналитики зафиксировали расширение географии въездного потока - в первую очередь за счет Катара, Индии, Турции, Бахрейна, Ирана и других восточных стран, граждане которых, пересекая границу в Москве, посещают за одну поездку и Петербург.

Среди российских путешественников чаще всего Петербурге посещали жители Москвы и Подмосковья (33% от турпотока), следом идет Приволжский федеральный округ (15,4%), ЦФО (14,6%), регионы Северо-Запада (12,6%), Сибирь (7%).

Как уточнила Кислова "Интерфаксу", наиболее популярен Петербург оказался у жителей Карелии, Татарстана, Башкортостана, Свердловской, Новгородской, Архангельской, Владимирской областей и Пермского края. На эти регионы пришлось более 50% внутреннего турпотока.

Более 86% российских туристов приезжали в Петербург самостоятельно, услугами туркомпаний воспользовались 3,9%. Среди туристов дальнего зарубежья индивидуальные поездки устраивают порядка 69%, к помощи туркомпаний прибегают 17,8% путешественников.

Со второго квартала в Петербурге увеличился поток семейного туризма, заняв долю в 51% среди российских туристов.

До пандемии, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн составляли иностранцы, которые принесли 60% оборота всей туристской сферы города. В 2021 году в Петербург приехали 250 тысяч зарубежных гостей, а также 5,8 млн российских туристов. За прошлый год путешественники принесли в городскую экономику 234 млрд рублей.

Петербург РСТ Катар Индия Турция Иран Бахрейн Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Большинство банков РФ уже вышли на положительный финансовый результат

Банк России ожидает спад ВВП в 2022 году вблизи 3%

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

"Газпром" разместил "замещающие" облигации на $405 млн для обмена евробондов-2031

Банк России в третий раз подряд воздержался от сигнала по ДКП

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });