В Думе предложили пересмотреть поправки о пошлине в 1 млн рублей за телеком-лицензии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Предложенная правительством поправка в Налоговый кодекс, которая увеличивает с 7,5 тысячи до 1 млн рублей размер пошлины за предоставление операторам связи лицензии на осуществление деятельности, нуждается в пересмотре, считает первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

Она предлагает снизить планируемый размер пошлины до обоснованного уровня, считает первый зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева.

"У нас есть заключение нашего комитета-соисполнителя - по защите конкуренции. Коллеги настаивают на том, чтобы размер пошлины был справедливо уменьшен, как минимум в два раза - они предлагают до 500 тысяч рублей", - сказала депутат при обсуждении правительственного законопроекта № 254008-8 на заседании комитета по бюджету.

Сейчас, в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса размер пошлины за выдачу лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуги связи составляет 7,5 тысячи рублей. Правительство предложило отдельно прописать в Налоговом кодексе пункт о том, что выдача лицензии операторам связи, которые соблюдают требование об установке системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), составит 1 млн рублей с 1 января 2024 года.

Операторы связи должны устанавливать на свои сети COPM с лета 2018 года, им необходимо выделить емкости для хранения трафика (текстовые и телефонные разговоры, контент сообщений) и хранить их в течение от 30 дней до полугода. При этом, как сообщал ряд СМИ, операторы из-за технических и финансовых трудностей, связанных с введением системы, стали вырабатывать механизмы, позволяющие отложить внедрение системы. Одни из них - добровольное прекращение лицензии и получение новой, в результате чего внедрение COPM откладывается на срок от 1 года до 3 лет. Для противодействия этой практике и был внесен законопроект.

При этом комитет Госдумы по защите конкуренции обратил внимание правительства на то, что законопроект приведет к недопущению на рынок телекоммуникационных услуг новых хозяйствующих субъектов.

Ануфриева предложила не повышать пошлину в 133 раза, а просто не выдавать лицензию, если есть невыполненный план по внедрению СОРМ, что также будет способствовать противодействию незаконным практикам.

"Если мы рекомендуем в первом чтении поддержать законопроект, то все-таки ко второму чтению необходимо проработать вопрос о корректировке размера пошлины до обоснованности. Потому что у нас все-таки госпошлина, она, по большей части, это стоимость юридической услуги, которая предполагается. Она сильно завышена", - подчеркнула депутат.