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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Глава комитета Госдумы заявил о планах ужесточить требования к операторам связи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Число операторов связи в России избыточно, комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи вместе с Минцифры РФ планируют ужесточить требования к их работе, заявил в четверг председатель комитета Александр Хинштейн.

"Нам в целом надо наводить порядок в сфере операторов связи, это тоже план, который перед комитетом и перед министерством стоит, в том числе и в рамках разработанной сегодня и находящейся в стадии завершения Стратегии развития отрасли связи до 2035 года РФ. Мы полагаем, что количество операторов сегодня, порядка 10 тыс., избыточно. (...) Необходимо ужесточать требования к операторам с тем, чтобы каждый из них действительно понимал свою ответственность", - сказал Хинштейн на пресс-конференции, посвященной итогам работы его комитета за весеннюю сессию.

По словам депутата, примером такого ужесточения стала инициатива о повышении стоимости лицензии для операторов связи с 7,5 тыс. до 1 млн рублей.

"Мы считаем, что существующий беспрецедентно высокий уровень киберпреступности, в том числе телефонных мошенничеств и всего, что с этим связано - это результат нахождения на рынке большого числа недобросовестных мелких игроков, которые заранее, заведомо создаются не для того, чтобы оказывать услуги связи, а для того, чтобы зарабатывать на полукриминальном бизнесе. Создаются различные способы, схемы, виртуальные АТС и тому подобные вещи", - отметил Хинштейн.

Он отметил, что штрафы в 7,5 тыс. рублей не составляют убытка для таких организаций.

"Только рублем мы заставим бизнес, отрасль, и это касается не связи, а всех без исключения сфер, соблюдать требования закона. Это должно быть экономически выгодно", - добавил Хинштейн.

Законопроект (254008-8) об увеличении пошлины за предоставление операторам связи лицензии на осуществление деятельности с 7,5 тыс. до 1 млн рублей был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре прошлого года, в конце января он был принят в первом чтении.

Александр Хинштейн Минцифры РФ Госдума
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