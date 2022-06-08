В России могут ввести оборотные штрафы для операторов связи за отсутствие СОРМ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ подготовило поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), вводящие оборотные штрафы для операторов связи, на сетях которых не установлена система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Предлагаемый размер штрафа - от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн рублей, уточняется в сообщении.

"Сейчас также обсуждаем возможность в первый раз ограничиться предупреждением", - отмечает Минцифры.

Как поясняется в сообщении, СОРМ позволяет расследовать преступления и предотвращать теракты. Оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора связи, но небольшие операторы экономят и уклоняются от внедрения СОРМ.

"Минцифры всегда учитывает интересы рынка, но в вопросе безопасности компромиссов быть не может. Если законопроект примут, операторам придется устанавливать СОРМ, чтобы избежать оборотных штрафов, а Минцифры будет уверено, что сети российских операторов не используют преступники", - говорится в сообщении.