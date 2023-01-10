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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

На Смоленской площади анонсировали встречу глав МИД РФ, Турции и Сирии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии готовится, она пройдет в Москве, но дата пока окончательно не определена, сообщили "Интерфаксу" во вторник в министерстве иностранных дел России.

"Идет проработка (встречи - ИФ), но конкретной даты пока нет", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там выразили надежду на то, что дата будет определена "уже в ближайшее время". В МИД РФ добавили, что ожидают подтверждения по конкретным срокам от коллег из Турции и Сирии.

В конце декабря в Москве прошли трехсторонние переговоры глав военных ведомств РФ, Турции и Сирии.

"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - сообщили 28 декабря в Минобороны России.

"По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом", - говорилось в официальном сообщении Минобороны РФ.

МИД РФ Турция Сирия
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