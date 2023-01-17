Что произошло за день: вторник, 17 января

Шойгу провел совещание в зоне операции, назван будущий министр обороны ФРГ, выросло число погибших при подрыве гранаты под Белгородом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин внес в Думу законопроект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы. Всего предлагается считать прекратившим действие 21 международный договор, в том числе, Устав Совета Европы, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма.

- Сергей Шойгу провел в зоне СВО совещание по вопросам увеличения численности армии РФ до 1,5 млн военнослужащих. Изменение состава Вооруженных сил и военно-административного деления РФ будет проводиться в течение 2023 - 2026 годов.

- Некоторые компании РФ до конца 2023 года смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев. Согласно указу, речь идет об организациях из сфер энергетики, машиностроения и торговли. Они должны соответствовать трем критериям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля "недружественных" совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд рублей.

- Председателем Межгосударственного авиационного комитета назначен Олег Сторчевой - бывший замруководителя Росавиации. Совет по авиации и использованию воздушного пространства предложил бывшему председателю МАК Татьяне Анодиной звание почетного президента Совета с правом совещательного голоса.

- ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд руб. по делу о злоупотреблении на рынке приложений. Ранее регулятор выявил нарушение, связанное с тем, что компания запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

- До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом. Продолжаются поиски еще четырех человек.

- Новым министром обороны ФРГ станет глава МВД земли Нижняя Саксония Борис Писториус. Накануне его предшественница Кристина Ламбрехт подала прошение об отставке.

- Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку после того, как выяснилось, что он закрывал глаза на нарушения представителей высшего руководства страны.

- Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Australian Open, победив испанца Роберто Карбальеса Баэну.